ROMA – E’ stato sottoscritto oggi, 9 marzo, a Roma un protocollo d’intesa di durata triennale tra il Dipartimento della Protezione Civile e Rai Com finalizzato alla diffusione ai cittadini di informazioni e dati riguardanti servizi di pubblica utilità.

L’intesa – firmata da Paolo Molinari, Direttore dell’Ufficio Promozione e Integrazione del Servizio nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, in rappresentanza del Capo Dipartimento Angelo Borrelli, e da Gian Paolo Tagliavia, Amministratore Delegato di Rai Com – prevede lo sviluppo di un programma di attività comuni volto a favorire e ad accrescere l’informazione dei cittadini e la diffusione di una cultura della prevenzione in ambito di protezione civile.

“Il Servizio Pubblico – ha detto Paolo Molinari – svolge un ruolo fondamentale per la comunità. Nelle diverse situazioni di criticità o di emergenza è determinante che il flusso di informazioni raggiunga in maniera corretta il cittadino. L’obiettivo di questo impegno congiunto è proprio quello di contribuire alla divulgazione di una cultura diffusa della prevenzione e della preparazione all’emergenza, che passa in maniera imprescindibile dall’informazione e dalla conoscenza, fattori chiave per ridurre il rischio sul territorio. Per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con la Rai, che ci permetterà in modo concreto di porre i temi di protezione civile al centro della comunità”.

“Il protocollo d’intesa firmato oggi con la Protezione Civile – ha detto Gian Paolo Tagliavia – ci consente di sviluppare ulteriormente uno dei pilastri del Servizio Pubblico, i servizi di Pubblica Utilità, costituiti anche come apposita struttura organizzativa, dedicata al meteo, alla mobilità e a tutte le informazioni utili a rendere più semplice e sicura la vita dei nostri utenti. Con la Protezione Civile ci poniamo l’obiettivo non soltanto di garantire una corretta informazione nei momenti critici, ma anche di concorrere a sviluppare nel tempo la cultura della consapevolezza dei rischi e della prevenzione: per questo siamo onorati di questa collaborazione e contiamo di poter dare un contributo significativo”.

