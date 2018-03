ASCOLI PICENO – Continua la rassegna di appuntamenti culturali allo Spazio NovaDea della Libreria Prosperi di Ascoli: sabato 17 marzo alle ore 18,30 invitiamo appassionati e curiosi a scoprire una giovane casa editrice di qualità, la romana Atlantide, e in particolare un romanzo appena pubblicato, “Libro dei Fulmini”, di Matteo Trevisani. L’autore presenterà la propria opera in dialogo con l’editore Simone Caltabellota.

“Libro dei fulmini” non è un romanzo di genere: romanzo esoterico, storia di morte e di rinascita e allo stesso tempo originale e sorprendente romanzo di formazione, narra di un viaggio esistenziale che dalla Roma dei vivi (o che si credono tali) conduce agli inferi e ritorno, provando al protagonista che “a Roma tutto quello che c’è di vero sta sottoterra”.

“Un romanzo che valica i tempi e le comuni percezioni, un viaggio iniziatico attraverso il mistero di un antichissimo culto dei fulmini costruito a partire dalla tradizione arcaica delle scienze augurali, contaminato dalla storia antica, dalla filosofia, dall’esoterismo, dall’urbanistica. Una sorta di Bildungsroman non catalogabile in un genere, redatto con una scrittura molto elegante scandita sull’eredità delle fonti latine. Senza dubbio, uno dei romanzi più belli sulla perennità di Roma (e della vita?)” [Marilù Oliva, Huffington Post]

Atlantide edizioni nasce nel 2015 con un’idea editoriale forte: pubblicare dieci titoli l’anno in 999 copie numerate, distribuite direttamente dal proprio sito internet e nelle migliori librerie indipendenti.

“Credo, non da solo, che l’attuale sistema editoriale sia alla fine. Questo però non significa la fine del libro, anzi è in momenti come questo che, svincolandosi dalle logiche e dalle consuetudini usate, possono nascere progetti realmente nuovi e interessanti” da un’intervista a Simone Caltabellota.

Matteo Trevisani è nato a San benedetto del Tronto nel 1986. È redattore di “Nuovi Argomenti” e collabora con Edizioni Tlon. “Libro dei Fulmini” è il suo primo romanzo.

Simone Caltabellota, direttore editoriale di Atlantide edizioni e scrittore, è nato a Roma nel 1969. Ha collaborato alla redazione di “Nuovi Argomenti”, è stato editor, traduttore e successivamente direttore editoriale della casa editrice Fazi; ha curato opere di numerosi scrittori e pubblicato propri testi in importanti riviste letterarie. È autore di poesie e di narrativa; il suo ultimo romanzo, uscito nel giugno 2013, è “Sa Reina” (Ponte alle Grazie).

