ASCOLI PICENO – Nell’ambito della ricorrenza della “Giornata internazionale della donna” ed in attuazione della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia di Stato “Questo non è amore” la Questura di Ascoli Piceno inaugura una sala per le audizioni protette di persone in condizioni di particolare vulnerabilità all’interno della Squadra Mobile.

Una sala “dedicata” pensata come un luogo accogliente in cui gli operatori della polizia possano ascoltare, consigliare e proteggere nelle migliori condizioni di riservatezza e sicurezza le vittime di reati come violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia, stalking; un momento delicato nella fase dell’avvio di un’indagine.

La sala è stata resa più accogliente possibile allo scopo di fare sentire la vittima in un luogo familiare e meno freddo rispetto ad un normale Ufficio di polizia grazie alla realizzazione di un dipinto acrilico su parete ad opera dell’artista Cristina Lanotte, di origine ascolana, illustratrice ed insegnate di educazione artistica.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 55 volte, 61 oggi)