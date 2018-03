Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco per il recupero della persona. Con un elicottero il 118 ha provveduto il trasporto in ospedale per le cure mediche

ACQUASANTA TERME – Intervento dei pompieri nel pomeriggio del 10 marzo nell’Ascolano.

Intorno alle 14.30 a Pian dell’Oro vicino Acquasanta Terme un escursionista si è fatto male per cause in fase di accertamento.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco per il recupero della persona. Con un elicottero il 118 ha provveduto il trasporto in ospedale per le cure mediche.

