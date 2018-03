ASCOLI PICENO – Un’altra sconfitta pesante per il Picchio, 1 a 0 a Venezia contro gli uomini di Inzaghi. Ascoli che ora si ritrova fanalino di coda. Non ci saranno: De Santis, espulso e Kanoute, che, diffidato, ha ricevuto il quinto cartellino giallo da inizio campionato. Domani alle 14:30 al Picchio Village riprenderà la preparazione per il match di sabato prossimo contro la Ternana.

Da valutare le condizioni di Bianchi e Lanni, out per la trasferta di Venezia, oltre a quelle di Buzzegoli, sostituito al Penzo per un risentimento muscolare.

Nonostante la sconfitta lo staff bianconero dichiara di non voler mollare assolutamente: “E’ dura tornare a casa senza aver ottenuto neanche un punto, ci sono tanta rabbia e delusione, siamo consapevoli che abbiamo commesso quattro errori in altrettanti contrasti nella stessa azione, da cui è scaturito il rigore ,di questo ci siamo già confrontati a caldo negli spogliatoi- dichiara Agazzi – l’obiettivo mio e dei miei compagni è che l’Ascoli resti in B e faremo di tutto per ottenerlo, fino alla fine”.

Il Ds bianconero Giaretta: “Siamo venuti a Venezia a giocarcela alla pari, ho visto un buonissimo primo tempo; la ripresa si è aperta col rigore molto generoso concesso al Venezia e nel corso della gara c’è stata anche la bella parata di Agazzi. I ragazzi sono stati encomiabili e dobbiamo continuare su questa strada, non si molla di un centimetro, mancano ancora dodici partite, è troppo presto per mollare ora, lavoriamo con la consapevolezza di doverci tirare fuori da questa situazione”.

Mister Cosmi ha commentato la prestazione dell’Ascoli: “Dalla panchina era impossibile vedere se c’era o meno rigore e sarei disonesto se mi esprimessi in un senso o nell’altro, bisognava essere molto vicini. In questi casi c’è tanta furbizia da parte del giocatore e forse un pizzico di ingenuità da parte nostra. Bisogna poi capire se nel calcio viene punita l’ingenuità e valorizzata la furbizia. L’episodio è stato, seppur in modo diverso, la fotocopia di quello subìto a Palermo: abbiamo battuto noi dal centro, la palla è andata lunga sulla destra, l’abbiamo persa e non siamo stati attenti in alcune situazioni, poi due o tre rimpalli ed è stato bravo Falzerano a puntare Martinho e l’arbitro”.

Sul suo allontanamento dalla panchina nella parte finale del match:“Ero uscito dall’area tecnica per incitare un mio giocatore ad andare in area di rigore a saltare; diciamo che su di me è stata posta un’attenzione che ormai gli arbitri o assistenti riservano spesso ai tecnici, tanto che sembra che le partite si giochino più sugli allenatori che su quanto succede in campo. Tanto è vero che ho visto concedere un rigore molto dubbio, ho visto quattro ammonizioni e un’espulsione a nostro carico e nulla al Venezia”.

Sulla prestazione dell’Ascoli: “Il primo tempo è stato di un equilibrio assoluto tanto che non abbiamo subìto un tiro in porta; nel secondo tempo dopo 50’’ è arrivato il gol avversario su rigore, come era successo a Palermo e quindi in questo abbiamo sicuramente un minimo di responsabilità. Siamo stati in partita fino alla fine, abbiamo rischiato in occasione della traversa del Venezia, ma negli ultimi 15’ siamo rimasti anche in dieci. Oggi ho visto una prestazione completamente diversa da quella di una settimana fa con la Salernitana, la squadra ha reagito, ha commesso errori come d’altra pare il Venezia, ma se pensiamo che erano di fronte quinta contro penultima mi è sembrato un match equilibrato. La nostra situazione era pesante già prima di questa partita tanto che il pareggio non ci avrebbe dato slancio in classifica ma solo morale; ora buttiamo giù questo boccone molto amaro e bisogna trovare un minimo di forza e serenità per poter andare in campo con la Ternana e cercare di vincere la partita”.