ASCOLI PICENO – Il progetto Intellibriamo per bambini e famiglie della Libreria Rinascita di Ascoli in piazza Roma torna con due nuovi appuntamenti, mercoledì 14 marzo dalle ore 16 e domenica 18 alle ore 10.30.

Il laboratorio prevede “una serie di interventi per bambini e famiglie dedicato all’acquisizione della pratica della lettura fin da piccoli come strumento di crescita personale e comunitaria.”

Realizzato insieme a Fondazione Carisap, CISI e Nati per leggere di Ascoli, il progetto Intellibriamo coinvolge genitori e figli in incontri, laboratori e letture a bassa voce.

Le mattine del 14/03 e del 16/03 gli operatori di CISI saranno presenti presso le scuole Don Giussani e Suore Concezioniste per una sessione mattutina dei laboratori.

Domenica 18 marzo, alle ore 10.30, i volontari di Nati per Leggere presenteranno e illustreranno il programma, leggendo con genitori e bambini dai 0 ai 6 anni. Nati per Leggere, progetto che prevede a breve la formazione per nuovi volontari, utilizza la lettura come strumento per promuovere coinvolgimento tra adulti e piccoli, anche per lo sviluppo e il benessere del bambino quando è ancora nel pancione della mamma.