MONTALTO MARCHE – Buone notizie per Montalto delle Marche.

Il Comune ha saputo dalla Regione che il progetto sportivo è rientrato nel finanziamento regionale.

Si tratta di un importo di 145 mila euro cofinanziato al 50% e il resto con un mutuo senza interessi con il Credito Sportivo, per la realizzazione di un campo ad erba sintetica adiacente al campo sportivo “Funari” e altre migliorie.

“L’iniziativa intrapresa e portata a termine dall’assessore Daniel Matricardi per dare un nuovo impulso alla pratica sportiva per tutti nel nostro Comune – afferma l’amministrazione comunale di Montalto – nonché per agevolare il percorso della nostra prima squadra che milita nel campionato di promozione”.

