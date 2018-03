ASCOLI PICENO – Grave incidente nella serata del 12 marzo.

Poco prima delle 20 sull’Ascoli-Mare, in direzione monti vicino allo svincolo di Porta Cartara, si è verificato uno scontro: un’auto contromano è andata a sbattere contro un altro mezzo secondo le prime indiscrezioni. Coinvolto dallo scontro anche un terzo veicolo. In quel tratto la carreggiata è unica e con probabilità, per cause in fase di accertamento, una macchina ha invaso l’altra corsia causando il tremendo impatto.

Sul posto il personale sanitario del 118 tramite ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i soccorsi ma anche per la viabilità. Il traffico, al momento, è completamente bloccato in direzione capoluogo. In ausilio anche i carabinieri

AGGIORNAMENTO ORE 21 Al momento è stata ripristinata la circolazione sulla corsia destra, le persone rimaste coinvolte dall’incidente sono state portate in ospedale con due ambulanze.

AGGIORNAMENTO ORE 22 Sono tre le persone ferite e portate in ospedale, ad Ascoli, per le cure mediche: due uomini e una donna. Circolazione rallentata, disposta l’uscita a Folignano: i mezzi coinvolti dall’incidente sono stati rimossi e si sta provvedendo alla pulizia della carreggiata.

