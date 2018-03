Alla Casa della Gioventù in via Abruzzo, la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento

ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Lunedì 19 marzo, alle ore 9.30 alla Casa della Gioventù in via Abruzzo di Ascoli Piceno si terrà il convegno “Bullismo? No, grazie!”.

Ecco il programma:

Saluti delle autorità

ROSANDRA CIARROCCHI – Coordinatrice Regionale FNP CISL;

Dottor NELLO GIORDANI – Sociologo e Criminologo Clinico;

CRISTIANA ILARI – Componente segr. CISL MARCHE;

Dibattito e testimonianze;

Conclusioni:

BARBACCI IVANA – Segreteria Nazionale CISL Scuola

Coordina

MARIO CANALE – Segretario Generale FNP CISL MARCHE

La cittadinanza è invitata a partecipare.

