La mostra sarà inaugurata sabato 17 marzo alle ore 17 presso Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo. Seguirà visita guidata alla mostra presso la Pinacoteca Civica e la Sala

ASCOLI PICENO – Arrivate, in questi giorni, le opere d’arte per la mostra “Cola dell’Amatrice. Da Pinturicchio a Raffaello”, che sarà inaugurata sabato 17 marzo alle ore 17 presso Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo. Seguirà visita guidata alla mostra presso la Pinacoteca Civica e la Sala Cola dell’Amatrice.

La mostra resterà aperta fino al 15 luglio 2018. Per info, prenotazioni visite e attività didattiche è possibile contattare il numero 0736/298213.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 28 volte, 28 oggi)