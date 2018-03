Scopri Ascoli, con l’eccellente guida Valeria Nicu, torna a far ammirare e conoscere le bellezze artistiche e letterarie della città, con tre nuovi eventi da non perdere

ASCOLI PICENO – Continuano gli appuntamenti tra arte e tradizioni, organizzati da Scopri Ascoli con la guida e VianDante Viaggi, per il prossimo fine settimana nel territorio di Ascoli. La stagione turistica di Marzo torna con nuovi interessanti iniziative

Dal 16 al 18 marzo, sono tre gli eventi da non perdere per conoscere e apprezzare la poesia irlandese, l’Arte Liberty e la Mostra di Cola dell’Amatrice.

Venerdì 16, dalle ore 20.30 presso l’Azienda Siliquini a Castel di Lama, in collaborazione con VianDante Viaggi, l’appuntamento è con le storie sacre e fantastiche dell’Irlanda. Cesare Catà festeggia con “Cuochi Pasticcioni” e “VianDante Viaggi” la Festa di San Patrizio, patrono d’Irlanda. Tra un racconto sacro e uno fantastico, si potranno degustare le birre originali di quella terra. Il contributo di partecipazione è pari a 25 euro (comprensivo della degustazione di una bottiglia di Guinnes) , per i bambini fino a 10 anni l’importo è pari a € 15. Per tutte le informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 371-3409507.

Sabato 17, dalle ore 9.30 alle 13, Scopri Ascoli con la guida propone il Tour “Il Liberty ad Ascoli Piceno“. Il terzo appuntamento del ciclo Colazioni ad Arte, partirà da Piazza Arringo alle 9.30.

Le due guide turistiche Valeria Nicu e Valentina Corradori guideranno i partecipanti in una curiosa passeggiata tra arte, letteratura e poesia. Come spiegano gli organizzatori, “il tour guidato sarà dedicata al fiorente periodo artistico e culturale del Liberty in un fantastico itinerario alla scoperta del periodo della Belle Époque ad Ascoli. Eccezionalmente sarà possibile accedere ai fastosi ambienti del Palazzo San Filippo, sede della Prefettura e della Provincia di Ascoli Piceno, in cui si potrà ammirare il Salone delle Feste e la Sala del Consiglio Provinciale decorati da Adolfo De Carolis e Domenico Ferri, due degli artisti più rappresentativi della stagione artistica di inizio Novecento.



Dopo la visita al palazzo prefettizio, ci si recherà al Caffè Meletti, simbolo della Belle époque ascolana: scopriremo gli illustri personaggi che hanno frequentato lo storico locale, ne ammireremo l’arredamento e ne ricostruiremo la storia, ricca di aneddoti.

Per concludere, la degustazione si svolgerà proprio sulla terrazza panoramica del Caffè Meletti, dal meraviglioso affaccio su Piazza del Popolo. “

La prenotazione obbligatoria dovrà essere effettuata entro il 15 marzo, la quota di adesione è pari a 15 euro. Per le prenotazioni, si può contattare il numero 347/6590764 di Scopri Ascoli con la guida.

L’ultimo appuntamento è sabato 17 alle ore 17 con l’Inaugurazione della Mostra Cola dell’Amatrice, da Pinturicchio a Raffaello.

Il Mercatino dell’Antiquariato sarà presente nelle giornate di sabato e domenica, lungo le vie principali della città.

