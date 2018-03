“Strade Artefici di Paesaggi” il titolo dell’incontro organizzato dal Museo sul rapporto tra le strade romane e il paesaggio. Ingresso gratuito per i giovani fino a 18 anni

ASCOLI PICENO – Mercoledì 14 marzo alle ore 17, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno organizza “Strade Artefici di Paesaggi”, un incontro a tema sul rapporto tra le strade romane e il paesaggio.

Le strade e le loro infrastrutture restano alcuni dei monumenti più caratteristici del mondo romano. Nate con funzione prevalentemente militare favorirono la circolazione di merci, persone, idee e permisero di avvicinare luoghi tra loro molto distanti. La strada non è importante però soltanto per i suoi aspetti tecnici e per i suoi risvolti economici e militari, ma ha ricoperto un ruolo fondamentale e spesso sottovalutato: ha infatti creato e modellato il territorio e l’ambiente disegnando nuovi paesaggi.

Protagonisti di questo evento saranno il Miliario della via Salaria da Marino del Tronto e il Miliario di Porchiano che saranno presentati dagli archeologi del Museo sotto una nuova luce, come testimonianza di strade che hanno contribuito a strutturare il paesaggio ascolano come oggi lo conosciamo.

L’appuntamento è alle 17 presso la biglietteria del Museo.

Ingresso gratuito per i giovani fino a 18 anni, a pagamento per gli adulti secondo norma di legge.

INFO: Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno 0736.253562 – email

