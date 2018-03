Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita, in programma sabato alle ore 15 al “Cino e Lillo Del Duca” tra Ascoli e Ternana. Prevista la “Tariffa Rosa” per le Donne in qualunque settore nel mese che l’Ascoli Picchio dedica alle proprie tifose.

ASCOLI PICENO – Settimana impegnativa per il Picchio, dopo la sconfitta di Venezia, l’Ascoli è atteso al Del Duca per lo scontro salvezza con la Ternana. Dopo gli episodi di violenza dei giorni scorsi, il clima non è dei migliori per preparare il match.

Ancora out Lanni che ieri si sottoposto a terapie per il problema muscolare al polpaccio; terapie e lavoro individuale per Bianchi. Ha svolto una seduta di scarico Martinho per un affaticamento muscolare, mentre Buzzegoli, sostituito nel corso del match col Venezia per un affaticamento al flessore, si è sottoposto a terapie e sarà valutato quotidianamente.

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita, in programma sabato alle ore 15 al “Cino e Lillo Del Duca“. Prezzi e punti vendita sono consultabili nelle sezioni del sito “Info-Biglietti” e “Info-Punti vendita”.

I biglietti per il settore Ospiti (Curva Nord) sono acquistabili presso tutti i punti vendita del circuito Bookingshow abilitati al servizio fino alle ore 19:00 del giorno precedente la gara. Prevista la “Tariffa Rosa” per le Donne in qualunque settore nel mese che l’Ascoli Picchio dedica alle proprie tifose.

Per l’acquisto dei titoli non è necessaria la Tessera del Tifoso/Carta di Fidelizzazione.

Misure organizzative adottate sulla base di quanto determinato dall’O.N.M.S. e dal G.O.S.:

– Vendita dei biglietti per i residenti nlla regione Umbria ai soli possessori della tessera di fidelizzazione della Ternana Calcio;

– Incedibilità dei biglietti d’ingresso. I biglietti per il settore CURVA NORD (ospiti) sono acquistabili presso tutti i punti vendita del circuito Bookingshow abilitati al servizio fino alle ore 19,00 del giorno precedente la gara.

