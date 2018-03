ASCOLI PICENO – È stato presentato oggi, 13 marzo, presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno il progetto Hubilita, realizzato dalla cooperativa sociale Tangram insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Hubilita è il primo spazio di coworking e di coworking caffè di San Benedetto del Tronto. Nel centro di Porto d’Ascoli, nei pressi della Stazione ferroviaria, a 500 metri dalla Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, vicino allo svincolo autostradale, Hubilita è un central business, capace di rispondere alle esigenze di giovani, professionisti e piccole start-up che leggono nella condivisione e contaminazione il potenziale di crescita professionale. Il coworking, ispirato ai migliori modelli europei, mette a disposizione desk, uffici, sale riunioni, area eventi, zone relax e spazi informali. Il coworking caffè, che propone non solo breakfast ma anche light food, vuole candidarsi ad essere un salotto culturale dove incontrarsi, organizzare riunioni, partecipare ad eventi, mostre, presentazioni, concerti o semplicemente fermarsi, lavorare, leggere, studiare o fare due chiacchiere. I due servizi, collegati ed interconnessi, offrono un mix generativo di opportunità. Hubilita, promuove nuovi modelli di business e di lavoro, a vocazione sociale, coerenti con le nuove tendenze della sharing economy e dell’economia collaborativa. Un servizio relazionale, creativo, collaborativo, ibrido, un generatore di condivisione, collaborazione, contaminazione, cultura e sviluppo.

Il progetto, ideato dalla Tangram Società Cooperativa Sociale e realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, mette al centro i giovani del territorio, offrendo non solo opportunità lavorative a disoccupati, inoccupati e a soggetti svantaggiati, ma sostenendo contestualmente l’autoimprenditorialità e lo sviluppo delle tante idee innovative di cui i nostri giovani sono portatori.

Hubilita mette al centro i giovani, per abilitarli e renderli artefici di nuovi modelli e nuove imprenditorialità.

L’apertura di “Hubilita” sarà preceduta da azioni di scouting ed engagement mirate al coinvolgimento attivo di giovani, professionisti ed imprese del territorio. A maggio 2018 verranno attivati i laboratori per il trasferimento di conoscenze e competenze necessarie alla costruzione di una impresa sociale ad un gruppo di 60 giovani selezionati. Tre di loro saranno selezionati per entrare a far parte del team di Hubilita. A giugno 2018 sarà il momento del coinvolgimento delle imprese, con particolare riferimento alle start-up. Verranno, pertanto, scelti 3 team imprenditoriali che potranno abitare lo spazio ed avere una pluralità di vantaggi e servizi gratuiti per lo sviluppo del proprio progetto. A settembre 2018 saranno, invece, coinvolti giovani professionisti, i cosiddetti freelance, attraverso un bando concorso teso a selezionare 10 futuri coworkers che potranno usufruire di vantaggi esclusivi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 14 volte, 14 oggi)