OFFIDA – Le misure di Offida Obiettivo Sviluppo, rimbalzate nei più importanti media nazionali, non hanno tardato a dare i propri frutti. La risonanza, data soprattutto dall’esenzione per 10 anni dalle tasse comunali (Iuc) per i nuovi residenti offidani, ha suscitato un immediato grande interesse tanto che da tutta la penisola stanno arrivando al Comune delle richieste di informazioni telefoniche, via mail e dai social.

Le agenzia di stampa nazionale Dire e Ansa, il Corriere della Sera, Rai Radio Uno e Rai Radio Due, Studio Aperto, Tg4 e Tg5 hanno sottolineato anche l’importanza del taglio degli oneri di urbanizzazione (per ristrutturazioni e nuove costruzioni), del bonus bebè di 500 euro per i nuovi nati e lo sconto Irpef, misure di cui beneficerà tutta la cittadinanza.

Oltre tutto le telecamere, giunte a Offida nei giorni passati, ne hanno mostrato la bellezza del paesaggio, del borgo storico e di Santa Maria della Rocca, andando di fatto a contribuire alla promozione turistica che da anni l’Amministrazione Lucciarini considera il suo più grande obiettivo. Arrivando addirittura a pensare a Offida come un brand: IOffida.

Visto la grande richiesta di questi giorni l’Amministrazione sta lavorando su un aggiornamento della home page del sito istituzionale per creare una sessione dove si potranno trovare tutti i riferimenti mail e telefonici utili per avere delle informazioni.

