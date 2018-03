ASCOLI PICENO – Nel Piceno a disposizione 1 milione e 140 mila euro per avviare 38 nuove imprese

Si informa che sono a disposizione per la provincia di Ascoli Piceno risorse pari ad 1 milione e 140 mila euro per avviare 38 imprese o studi professionali aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale. E’ quanto prevede il nuovo intervento promosso dalla Regione Marche grazie all’utilizzo di fondi comunitari per un investimento complessivo di 6 milioni di euro suddivisi per le 5 aree provinciali.

L’incentivo è rivolto alle nuove realtà imprenditoriali costituitesi successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Marche (BURM 22 febbraio 2018) e dopo la presentazione della domanda di finanziamento.

Tra i requisiti richiesti, oltre alla maggiore età ed alla residenza e/o domicilio (di almeno 3 mesi) nelle Marche, è necessario che i soggetti richiedenti siano registrati come disoccupati (ai sensi del D.lgs 150/2015) al Centro per l’Impiego di Ascoli o San Benedetto del Tronto. Si precisa che tali presupposti devono essere posseduti dai richiedenti al momento della presentazione della domanda che va presentata esclusivamente per via telematica utilizzando il formulario presente nel sistema SIFORM2 all’indirizzo internet https://siform2.regione.marche.it I contributi sono concessi per un importo fino a 30 mila euro.

Si ricorda che la scadenza per presentare domanda è fissata per il 12 aprile 2018.

Per approfondire le linee guida e gli obiettivi dell’Avviso saranno, inoltre, organizzati seminari tematici in programma al Centro per l’impiego di Ascoli. Per iscriversi è possibile inviare un’e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ernestina.rubatti@regione.marche.it.