MONTE PISELLI – “Ad oggi non si sono ancora conclusi i lavori di riparazione della seggiovia Tre Caciare di Monte Piselli, in quanto trattasi di un malfunzionamento che si presenta solo in condizioni di lavoro gravose”.

Ad affermarlo è direttamente l’impianto sciistico con una breve nota: “Vi aggiorneremo nelle prossime ore sulla riapertura dell’impianto”.

