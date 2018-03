ASCOLI PICENO – “Insieme per la Ricerca…con i giovani per i giovani”. Ecco il titolo dell’iniziativa presentata questa mattina nella Sala De Carolis e Ferri ad Ascoli promossa dalla Consulta Provinciale degli studenti e in programma sabato 17 marzo alle ore 18 al teatro Ventidio Basso.

Una serata che attraverso le testimonianze degli studenti tratterà un tema davvero molto importante: quello della salute. Inoltre, si esibirà in un concerto vocale e strumentale il complesso bandistico “Città di Acquasanta” Luigi Sabatini. Per mettere in piedi l’iniziativa hanno collaborato l’Airc, lo Iom, l’associazione Ascoltiamo, l’Avis provinciale, il Rotary club di Ascoli Piceno, la Caritas, l’Unitalsi e l’Unione Italiana Ciechi. L’evento,ad ingresso gratuito, prevede comunque per chi vorrà, un’offerta che verrà devoluta in beneficenza.

Hanno partecipato alla conferenza il vice sindaco Donatella Ferretti, Daniela Massi Stella madre di Aurora Stella, Alessandra Fiori responsabile regionale dell’Airc, Patrizia Pierantozzi dell’Associazione Ascoltiamo, la prof.ssa Maria Elma Grelli dell’Ipsia Sacconi, la prof.ssa Simona Flammini dell’Ufficio Scolastico Regionale, il maestro del complesso bandistico “Città di Acquasanta ” Mauro Sabatini, i rappresentanti delle altre associazioni coinvolti e alcuni ragazzi della Consulta Provinciale degli studenti.

