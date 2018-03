L’allenatore dei grottesi è tornato a parlare dell’ultimo match, perso contro la Tuscania, in quel di Viterbo, cercando di ribadire le qualità della squadra e la capacità di giocare alla pari con gli avversari per larga parte dell’incontro, come sempre accaduto nell’intera Pool Promozione

GROTTAZZOLINA – E’ tornata a lavorare in palestra la M&G Videx Grottazzolina dopo la sconfitta subita domenica scorsa in quel di Viterbo contro una Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania che nei momenti decisivi ha avuto qualcosa in più rispetto agli uomini di coach Ortenzi.

Proprio l’allenatore dei grottesi è tornato a parlare dell’ultimo match, cercando di ribadire le qualità della squadra e la capacità di giocare alla pari con gli avversari per larga parte dell’incontro, come sempre accaduto nell’intera Pool Promozione.

“Come spesso ci accade ultimamente, anche contro Tuscania ci è mancata un po’ di lucidità nei finali di set, ma devo dire che continuiamo a giocarcela alla pari” ha commentato Ortenzi. “Facciamo un grande sforzo per tenere le partite in equilibrio, poi nei momenti decisivi ci manca la lucidità giusta, ma di positivo c’è che riusciamo sempre a mantenere un buono spirito, che ci permette di rientrare in partita anche nei casi in cui siamo sotto di tanti punti. Domenica abbiamo fatto comunque una buona figura, giocavamo contro una squadra forte e non avevamo grandi riferimenti, ma tutto serve per crescere e il nostro obiettivo principale, quello per cui stiamo lavorando, è arrivare nella miglior forma possibile agli spareggi. E’ difficile avere il morale alto quando si perdono tante partite, ma dobbiamo ricordarci che non stiamo giocando male e sono certo che alla lunga faremo vedere quello di cui siamo capaci.”

La prossima avversaria della Videx sarà la Centrale del Latte McDonald’s Brescia, una squadra composta da giocatori esperti e giovani promettenti. Spicca tra questi il nome di Alberto Cisolla, protagonista negli anni passati con la maglia nella nazionale italiana e della Sisley Treviso, ma da non sottovalutare è anche la diagonale palleggiatore-opposto composta da Tiberti e Bellei, sicuramente tra le più efficienti del campionato.

L’appuntamento è fissato per domenica pomeriggio al palasport di Grottazzolina alle ore 16. Sarà l’ultima gara della regular season che Morelli e compagni disputeranno tra le mura di casa.

