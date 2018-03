ASCOLI PICENO – Si avvicinano le Giornate Fai di Primavera, il 24 e 25 marzo. Tutti i 75 beni aperti nelle Marche.

“La Regione Marche dà grande merito al forte impegno del FAI e in particolare della Delegazione Marche, insieme ai tantissimi volontari, per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. ” Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni nel corso della presentazione delle Giornate FAi di primavera anche nelle Marche e ha aggiunto: “Anche nella fase di emergenza del terremoto , in cui le Marche sono state colpite nel 67% del loro territorio, è stato assicurato un grande impegno da parte del Fai per il recupero e la promozione del sistema culturale. Sono sicuro che da un’economia culturale possa ripartire anche l’economia sociale e lo sviluppo dei territori colpiti. Un esempio concreto di come sta lavorando il Fai per riportare i beni culturali alla fruizione autentica e quindi a rivitalizzare i luoghi, sta nel progetto “ adottato” lo scorso anno per il recupero del il Colle dell’Infinito di Recanati. Ebbene il Fai ha preso in carico il progetto e in tempi rapidissimi è riuscito a consentire la fruizione degli Orti leopardiani già da quest’anno. Un risultato eccezionale. E nel 2019 , per le celebrazioni dei 200 anni dalla stesura dell’Infinito contiamo di vedere gran parte della realizzazione progettuale. Altro punto da sottolineare la capacità di coinvolgimento dei giovani per un’educazione al senso di appartenenza del bene culturale, per la ricerca propositiva sul patrimonio storico e la divulgazione della nostra identità culturale. Insomma, assicurando una costante vicinanza della Regione alle proposte, il ringraziamento al Fai per il fermento che sa sempre coagulare attorno alla Cultura, perché diventa un valore aggiunto anche per il Turismo”.

Ecco orari e visite guidate nella provincia di Ascoli Piceno:

ASCOLI PICENO

Eremo di San Marco

Località Piagge

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

INDICAZIONI PER LA VISITA

Dopo una prima breve salita di collegamento tra la chiesa di San Bartolomeo e il cimitero di Piagge, si fiancheggia sulla destra il cimitero. Dopo circa 15 min s’incontra il bivio segnalato dai cartelli biancorossi del CAI con l’indicazione dell’eremo a sinistra. Con breve percorso quasi in piano si raggiunge la piazzola davanti alla scalinata per l’Eremo. Lunghezza: 700 m Tempo previsto andata: 20 min. Scala difficoltà: E’ escursionistico, privo di difficoltà tecniche. È comunque indispensabile calzare scarponcini da escursionismo

E’ prevista una navetta con partenza da V.le De Gasperi nei seguenti orari : 9/10/11/14/15

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Istituto Professionale Alberghiero – ITCG “Umberto I”

Chiesa della Ss. Annunziata – Parco della Rimembranza *

Viale della Rimembranza

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Artistico “O. Licini” – ITAS

Il Parco della Rimembranza non è accessibile ai disabili.

Complesso di Sant’Angelo Magno – Scuola di Architettura e Design – Unicam *

Via Pacifici

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: Universitari di Architettura di Ascoli Piceno UNICAM

Chiesa di Sant’Agostino

Piazza Sant’Agostino

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “F. Stabili – E. Trebbiani”

Biblioteca “G.Gabrielli” – Polo Culturale Sant’Agostino *

Corso G.Mazzini, 90

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo scientifico “A. Orsini”

Iniziative Speciali: “Paesaggi di Marca: Giulio Gabrielli, Osvaldo Licini, Tullio Pericoli”

Chiesa di Sant’Ilario

Via Carso

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: studenti Universitari UNICAM – Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro

Chiesa di Sant’Emidio Alle Grotte *

Via Carso

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Istituto “Tecla Relucenti”

Galleria D’Arte Contemporanea Osvaldo Licini – Polo Culturale Sant’Agostino

Corso G.Mazzini, 90

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo scientifico “A. Orsini”

RIPATRANSONE

Convento dei Frati Cappuccini *

Contrada Capo di Termini, 7

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo linguistico ITC “Capriotti – SBT” Visite in lingua: Inglese, Francese, Spagnolo

Duomo *

Piazza Ascanio Condivi

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 10:30 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Note: Le visite si interromperanno alle ore 11 per la celebrazione della s.messa e riprenderanno alle ore 12

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo linguistico ITC “Capriotti – SBT”, Liceo psico-pedagogico “Mercantini – Ripatransone” Visite in lingua: Inglese, Francese, Spagnolo

Antica Farmacia Boccabianca – Lupidi *

Corso Vittorio Emanuele II

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Iniziative Speciali: Mostra fotografica Si ringrazia Marco Lanciotti

Museo Archeologico *

Piazza XX Settembre, 13

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico “Rosetti – SBT” Visite in lingua: Inglese

Chiesa di San Pastore *

Piazzale Don Adolfo Cellini, 5

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

L’accesso per portatori di disabilità fisica è in via Cellini.

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo psico-pedagogico “Mercantini – Ripatransone”

Teatro Mercantini *

Piazza XX Settembre

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

L’accesso per portatori di disabilità fisica è in Piazza Donnabianca.

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni ITG sezione turistico “Fazzini” Grottammare Visite in lingua: Inglese

Museo Vescovile

Corso Vittorio Emanuele II

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo classico “G. Leopardi SBT” Visite in lingua: Inglese

FERMO

Chiesa di Sant’Antonio *

Viale Trento, 150

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti”, Liceo Artistico “U. Preziotti – O. Licini”

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane “A. Caro” *

Via Leopardi, 2

Apertura: Sabato: 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane “A. Caro”

Cimitero Monumentale *

Contrada Mossa, 5

Apertura: Domenica: 10:00 – 16:00 (ultimo ingresso 15:00)

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni IC “Da Vinci – Ungaretti”, Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti”

MONTE VIDON CORRADO

Casa Natale di Osvaldo Licini *

Via Osvaldo Licini, 5

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni ISC “Falerone”, ISC “Montappone”, ITI “G. e M. Montani” sez. Agraria, Liceo Artistico “U. Preziotti – O. Licini”

Chiesa di San Vito *

Piazza della Vittoria, 10

Apertura: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni ISC “Falerone”, ISC “Montappone”, ITI “G. e. M. Montani” sez. Agraria, Liceo Artistico “U. Preziotti – O. Licini”

MONTEGIORGIO

Palazzo Zara

Cerreto di Montegiorgio, snc

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato: 10:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni ISC “Falerone”, ITI “G. e M. Montani” sez. Agraria

Antico Borgo di Cerreto *

Contrada Cerreto

Apertura: Sabato: 10:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni ISC “Falerone”, ITI “G. e M. Montani” sez. Agraria

PONZANO DI FERMO

Centro Storico e Museo della Cultura Popolare *

Via Garibaldi – Via Napoli

Apertura: Sabato: 10:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Scuola Secondaria I grado “Ponzano” Fermo, IT “G. M. Montani” sez. Agraria

Chiesa di San Marco O di Santa Maria Mater Domini *

Strada Provinciale 66, 1

Apertura: Sabato: 10:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 18:00

Visite a cura di: Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Scuola Secondaria I grado “Ponzano” Fermo, Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti”

