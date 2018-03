Si ricorda altresì a coloro che abbiano perso i presupposti per la concessione dell’esenzione dal ticket di darne tempestiva comunicazione all’azienda

ANCONA – Le misure in ambito sanitario a sostegno dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche sono state prorogate fino al 31 agosto 2018. La proroga automatica delle esenzioni T16 in corso di validità è stata inserita d’Ufficio nell’Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA).

Pertanto non è necessario recarsi presso lo sportello Esenzione per il rilascio del relativo attestato in quanto i Medici di base ed i Pediatri possono direttamente apporre il codice esenzione T16 sulla prescrizione.

Si ricorda altresì a coloro che abbiano perso i presupposti per la concessione dell’esenzione dal ticket di darne tempestiva comunicazione all’azienda.

