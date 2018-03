In base ai calcoli del comparatore, la provincia con il maggior numero di vetture non revisionate è Ancona (36.433), quella con i valori più bassi Fermo (16.099)

ASCOLI PICENO – Sono più di 130 mila le auto private che, nelle Marche, non sono in regola con la revisione, vale a dire il 12,95% di quelle registrate nella regione. I numeri arrivano da un’indagine compiuta da Facile.it su dati aggiornati al 31 ottobre 2017.

In base ai calcoli del comparatore, la provincia con il maggior numero di vetture non revisionate è Ancona (36.433), quella con i valori più bassi Fermo (16.099). Nel territorio ascolano sono 21.419 i mezzi non in regola.

Di seguito la tabella con tutte le province della Regione ed il relativo numero di auto private non in regola con la revisione al 31 ottobre 2017.

MARCHE 130.281 ANCONA 36.433 ASCOLI PICENO 21.419 FERMO 16.099 MACERATA 28.994 PESARO 27.336

