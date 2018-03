In entrambe le direzioni da un’ora e mezza prima della partita fino alla cessazione delle esigenze. Si consiglia, pertanto, alla cittadinanza per il pomeriggio di avvalersi di percorsi alternativi

ASCOLI PICENO – In occasione della partita di calcio fra Ascoli Picchio e Ternana, sabato 17 marzo ore 15, il dispositivo del traffico dovrà tener conto della necessità di garantire le condizioni di sicurezza connesse all’incontro.

Il piano elaborato dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura per consentire in sicurezza le operazioni di afflusso e deflusso delle tifoserie, prevede la chiusura della Circonvallazione Nord in entrambe le direzioni da un’ora e mezza prima della partita fino alla cessazione delle esigenze.

Si consiglia, pertanto, alla cittadinanza per il pomeriggio di sabato 17 di avvalersi di percorsi alternativi. A tale scopo verrà disposta una pattuglia informativa della polizia Municipale lungo l’asse centrale di Monticelli per consigliare gli itinerari alternativi alle auto in transito.

