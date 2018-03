ASCOLI PICENO – L’Associazione Culturale Defloyd, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, indice una manifestazione d’interesse per la selezione due artisti che saranno incaricati della realizzazione di un intervento di arte murale sulle pareti esterne del sottopasso pedonale sito in via Strada Salaria Inferiore ad Ascoli Piceno (quartiere Monticelli, altezza Ospedale C. e G. Mazzoni).

L’intervento è compreso nella terza edizione nel progetto Arte Pubblica (www.arte-pubblica.org), ideato e promosso dall’Associazione Culturale Defloyd in attuazione di un progetto approvato e finanziato dal Comune di Ascoli Piceno con delibera n.265 del 20 dicembre 2017.

Potranno partecipare esclusivamente artisti residenti nella Provincia di Ascoli Piceno, senza limiti di età.

SCADENZA: 22 marzo 2018

PREMIO: 150 euro cadauno

INFO: artepubblicap@gmail.com

Scarica l’avviso e gli allegati http://www.arte-pubblica.org/concorsi/intervento-di-arte-murale

