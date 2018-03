Dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Dinamica in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, intervenute per i rilievi

MONTEGRANARO – Sinistro nel pomeriggio del 16 marzo.

A Montegranaro, nel Fermano, due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per i soccorsi: quattro persone sono state portate in ospedale in ambulanza per le cure mediche.

