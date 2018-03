ASCOLI PICENO – Ultimi impegni nel Torneo ‘8 Nazioni’ per la Nazionale Under 20. Gli Azzurrini, appaiati al Portogallo al quarto posto in classifica con 7 punti conquistati nelle prime cinque gare, affronteranno giovedì 22 marzo (ore 15) a Prestice i padroni di casa della Repubblica Ceca per poi ospitare ad Alessandria martedì 27 marzo (ore 14) i pari età della Svizzera nell’ultimo incontro del torneo.

Per il match con la Repubblica Ceca, il tecnico Federico Guidi ha convocato 23 Azzurrini: per il centrocampista della Virtus Entella Manuel Di Paola e per l’attaccante dell’Almeria Edoardo Soleri è la prima chiamata con l’Under 20. Ci sono i due bianconeri Clemenza e D’Urso. Convocati anche alcuni ex’Ascoli, Cassata. Felicioli e Di Marco.

La Nazionale si radunerà nella serata di domenica 18 marzo al Villaggio Azzurro di Novarello per poi partire martedì 20 marzo alla volta della Repubblica Ceca.

L’elenco dei convocati

Portieri: Andrea Zaccagno (Pistoiese), Fabrizio Alastra (Prato);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Paolo Ghiglione (Pro Vercelli), Mauro Coppolaro (Brescia), Eros De Santis (Virtus Entella), Riccardo Marchizza (Avellino), Riccardo Baroni (Lucchese), Federico Dimarco (Sion), Gian Filippo Felicioli (Hellas Verona);

Centrocampisti: Manuel Di Paola (Virtus Entella), Alessandro Bordin (Ternana), Giulio Maggiore (Spezia), Francesco Cassata (Sassuolo), Christian D’Urso (Ascoli), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Alberto Picchi (Pistoiese);

Attaccanti: Nicola Dalmonte (Cesena), Alfredo Bifulco (Pro Vercelli), Luca Clemenza (Ascoli), Ferdinando Del Sole (Juventus), Federico Bonazzoli (Spal), Edoardo Soleri (Almeria).

Calendario, risultati e classifica del Torneo ‘8 Nazioni’

Risultati

31 agosto: Polonia-Svizzera 0-0

31 agosto: Inghilterra-Olanda 3-0

31 agosto: Portogallo-Repubblica Ceca 0-3

4 settembre: Repubblica Ceca-Germania 2-2

4 settembre: Svizzera-Inghilterra 0-0

4 settembre: Olanda-Portogallo 1-0

5 settembre: ITALIA-Polonia 6-1

5 ottobre: Olanda-Germania 0-1

5 ottobre: ITALIA-Inghilterra 1-5

5 ottobre: Svizzera-Portogallo 1-1

6 ottobre: Repubblica Ceca-Polonia 3-3

9 ottobre: Polonia-Olanda 1-0

9 ottobre: Germania-Svizzera 2-1

10 ottobre: Inghilterra-Repubblica Ceca 4-0

10 ottobre: Portogallo-ITALIA 4-2

9 novembre: Polonia-Portogallo 1-2

9 novembre: Olanda-Svizzera 1-0

9 novembre: Germania-ITALIA 2-2

13 novembre: Svizzera-Repubblica Ceca 1-4

14 novembre: Germania-Inghilterra 2-1

14 novembre: ITALIA-Olanda 1-0

Classifica: Germania 11 punti, Inghilterra 10, Repubblica Ceca 8, Portogallo e ITALIA 7, Olanda 6, Polonia 5, Svizzera 3.

Prossimi incontri

22 marzo: Portogallo-Germania

22 marzo: Polonia-Inghilterra

22 marzo: Repubblica Ceca-ITALIA

27 marzo: Germania-Polonia

27 marzo: Inghilterra-Portogallo

27 marzo: ITALIA-Svizzera

27 marzo: Olanda-Repubblica Ceca