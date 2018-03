Videx Grottazzolina-Centrale del Latte McDonald’s Brescia sarà trasmessa in diretta su Lega Volley Channel domenica pomeriggio alle 16. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili come di consueto su tutti i profili social societari

GROTTAZZOLINA – Vigilia di campionato per la M&G Videx, che si appresta ad affrontare la sua ultima partita di regular season casalinga: domenica alle ore 16 i grottesi, infatti, ospiteranno la Centrale del Latte McDonald’s Brescia dell’eterno Alberto Cisolla. La squadra bresciana occupa attualmente il sesto posto in classifica e necessita di un punto per avere la matematica certezza della qualificazione diretta ai quarti di finale.

“In settimana ci siamo impegnati molto, anche più del solito, con l’intenzione di riscattare l’ultima sconfitta, subita domenica scorsa contro Tuscania, e in generale un periodo abbastanza difficile” ha commentato il giovane centrale Giulio Romagnoli. “Finora non ci sono state partite semplici in questa Pool A, tutte le squadre contro cui abbiamo giocato si sono dimostrate veramente toste, ma il nostro obiettivo è quello di entrare nei quarti di finale, perché vincere gli ottavi sarebbe una grande soddisfazione per noi giocatori e per la nostra società.” Nell’ultimo match giocato tra le mura amiche, quello contro Bergamo, il diciannovenne ha avuto la possibilità di mettersi in mostra giocando per buona parte del quarto set: “Giocare in casa è stata una grande emozione, la spinta del pubblico si sente e aiuta sempre a dare qualcosa di più, soprattutto per un ragazzo come me che si trova ad affrontare giocatori del calibro di Cisolla, che fino a qualche tempo fa guardavo in televisione.”

