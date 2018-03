I bianconeri in un match che vale l’intero campionato sfidano la Ternana. Sono 310 i tifosi arrivati dall’Umbria, Cosmi considerate le varie assenze sceglie Agazzi tra i pali, D’Urso in mezzo al campo insieme ad Addae e Carpani. Monachello in avanti

Campionato serie B 2017/18, 31° giornata ore 15 Stadio “Cino e Lillo Del Duca

I bianconeri in un match che vale l’intero campionato sfidano la Ternana. Sono 310 i tifosi arrivati dall’Umbria, Cosmi considerate le varie assenze sceglie Agazzi tra i pali, D’Urso in mezzo al campo insieme ad Addae e Carpani, Mengoni, capitano a dirigere la difesa insieme a Padella e Cherubin, sulle fasce Mogos e Mignanelli, in avanti Clemenza a sostegno di Monachello. I tifosi contestano la società “Cardinaletti e Giaretta via da Ascoli”

Il saluto di tutto lo stadio a Barbara Olori, prima dell’inizio del match tra Ascoli e Ternana. Un saluto commosso “Donna meravigliosa, tifosa ed amica nata e cresciuta sui gradoni della curva Sud ed appartenente al gruppo dei VETERANI ’74, Martinho deposita un mazzo di fiori davanti al.posto in cui aveva l’abbonamento.” Anche la Sud la ricorda con uno striscione: “Vicino alla famiglia, Barbara con noi.”

ASCOLI PICCHIO 1898 (3-5-2): Agazzi; Padella, Mengoni, Cherubin; Mogos, Carpani, D’Urso, Addae, Mignanelli; Clemenza, Monachello. A disp. Venditti, Lores Varela, De Feo, Gigliotti, Tassi, Parlati, Castellano, Ganz, Florio, Pinto, Baldini, Ventola. All. Cosmi.

TERNANA (4-3-1-2): Sala; Valjent, Rigione, Gasparetto, Favalli; Defendi, Signori, Bordin ( 1’s.t. Piovaccari; Tremolada; Montalto (37′ Repossi), Finotto. A disp. Plizzari, Bleve, Statella, Varone, Piovaccari, Albadoro, Ferretti, Zanon, Carretta, Paolucci. All. De Canio.

Arbitro:- Abbattista di Molfetta. Ass. 1: De Troia di Termoli. Ass.2: Cangiano di Napoli. IV Ufficiale: Di Martino di Teramo

Reti: 19′ Padella

Ammonizioni: Padella (A.), Favalli (T.)

Espulsioni: Bazzani

Note: p.t. 1′ recupero

CRONACA DEL MATCH:

2′ Gol Ternana. Cross in area e tap in ravvicinato di Gasparetto

SECONDO TEMPO

37′ la Ternana sbaglia la sostituzione e Montalto viene sostituito da Repossi

36′ Ternana che gioca duramente, ammonito Favalli e allontanato Bazzani (vice allenatore Ascoli) per proteste

26’Clemenza rimane a terra colpito duramente alla caviglia, l’arbitro sorvola e lo stadio si infuria

23′ Padella colpisce duramente Signori a centrocampo e viene ammonito

18′ Goooooooooool Padella! Azione concitata in area, colpo di testa di Padella che infila nell’angolino

17′ la partita si innervosisce, numerosi i falli sui giocatori bianconeri, Punizione sulla tre quarti per il Picchio deviata dalla difesa

12′ cross di Mignanelli, portiere e difensore sbattono tra loro e D’Urso infila in rete, l’arbitro nega il gol ai bianconeri

9′ rovesciata di D’Urso in area smorzata da un difensore

6′ gol sfiorato dalla Ternana, colpo di testa di Montalto che sfiora il palo

4′ Mengoni in scivolata ferma Montalto in area

2′ cross di Mignanelli e gol di testa annullato a Padella

1′ Monachello si invola verso l’area, fermato palla in corner

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 4 volte, 115 oggi)