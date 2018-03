Dal personale sanitario del 118 per le cure mediche. Sono state portate in ospedale

MONTAPPONE – Singolare scontro nella serata del 17 marzo nel Fermano.

Nei pressi di Montappone due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto.

Un impatto violento tanto che un mezzo si è ribaltata. Sono rimaste ferite tre persone. Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche.

Sono state portate in ospedale.

