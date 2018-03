COSSIGNANO – Il Rosso Piceno Superiore Terre di Giobbe 2015 della Azienda Agricola Biologica Fiorano di Cossignano, si è aggiudicato la Medaglia d’Argento nell’ambito del Concorso enologico Internazionale MUNDUS VINI , uno dei più grandi concorsi europei.

Il vino è stato selezionato per l’assaggio alla prossima fiera Prowein che si terrà a Duesseldorf dal 18 al 20 marzo e a cui

la cantina stessa parteciperà. Per il Terre di Giobbe, un vino biologico con vinificazione naturale mediante lieviti indigeni e uvaggio montepulciano e sangiovese, è solo l’ultimo di alcuni premi internazionali che negli anni questo vino si è visto riconoscere per la sua eleganza e naturale

piacevolezza.

