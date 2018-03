In Qatar ince Bagnaia e tre italiani occupano le prime quattro posizioni. Male invece il pilota ascolano

Esordio con il botto per il motociclismo italiano nel primo Gran Premio della stagione, in Qatar, colora di azzurro la classifica: primo Bagnaia, alla sua prima affermazione, che ha superato in volata Baldassarri, secondo. Al quarto posto, dietro Marquez, Pasini, altro italiano.

Male invece il fine settimana per Romano Fenati, già deludente nelle prove libere. L’ascolano ha concluso la sua gara in ventiquattresima posizione la sua prima gara in Moto2.

