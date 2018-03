ASCOLI PICENO – L’attività di orientamento scolastico, promossa dai Centri per l’Impiego e che ha coinvolto numerosi istituti superiori del territorio, continua a registrare importanti livelli di partecipazione. Basti pensare che, solo negli ultimi quattro mesi, sono stati più di 1200 gli studenti che, insieme a docenti e a dirigenti scolastici, hanno preso parte a questo progetto, frutto della sinergia tra Provincia, Regione e mondo accademico Piceno.

Gli ultimi appuntamenti, in ordine di tempo, si sono tenuti al Liceo Artistico “Licini” di Ascoli Piceno e all’I.I.S. “Capriotti” di San Benedetto del Tronto.

Nel corso dell’incontro al “Licini,” operatori del Centro per l’Impiego hanno illustrato ai ragazzi come redigere correttamente il Curriculum vitae secondo il formato europeo consigliando sulle migliori prassi per evitare gli errori più frequenti nella compilazione di questo documento funzionale ad un possibile ingresso nel mondo del lavoro. Sono stati inoltre fornite indicazioni su come affrontare un colloquio di lavoro e come scegliere con maggiore consapevolezza il proprio percorso dopo il conseguimento del diploma.

Grande interesse ha riscosso anche l’incontro svoltosi al “Capriotti” in collaborazione con la Federazione dei “Maestri del Lavoro” di Ascoli e Fermo rappresentati dal presidente Amilcare Brugni e dal Segretario Alfredo De Marco, che hanno preso parte all’iniziativa. Tra i temi al centro della giornata di orientamento vi sono state le offerte di lavoro e di formazione all’estero della rete Eures che consente di allargare i propri orizzonti conoscitivi e culturali, in una prospettiva di crescita e di auto-consapevolezza.

