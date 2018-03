Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte. Sul luogo anche le Forze dell’Ordine

MONTEGIORGIO – Sinistro nel pomeriggio del 19 marzo.

Nel Fermano, vicino Montegiorgio, si sono scontrate un’auto e un furgone per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. La macchina dopo l’impatto è finita fuori strada e si è ribaltata.

