COLLI DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 19 marzo.

A Colli del Tronto, sulla Salaria all’altezza di una concessionaria, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti vari veicoli.

Al momento non si conoscono esattamente le dinamiche, sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine. Secondo le prime indiscrezioni almeno quattro le auto coinvolte e tre persone portate d’urgenza in ospedale per le cure mediche: una donna e due uomini, finiti nei nosocomi di Ascoli e San Benedetto.

Incidente sulla Salaria, i soccorsi a Colli del Tronto (video di Federica Capriotti)

Due vetture si sono scontrate frontalmente mentre un’altro mezzo si è ribaltato. Un impatto molto violento. Sul luogo personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi.

Traffico molto intenso, e rallentato, su quel tratto a causa del sinistro e dei vari interventi.

