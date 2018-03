Al momento non si conoscono dinamiche e conseguenze sull’accaduto, sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine. Sul luogo anche personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi

COLLI DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 19 marzo.

A Colli del Tronto, sulla Salaria all’altezza di una concessionaria, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti vari veicoli.

Al momento non si conoscono dinamiche e conseguenze sull’accaduto, sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine. Secondo le prime indiscrezioni almeno quattro le auto coinvolte e due persone portate d’urgenza in ospedale per le cure mediche.

Incidente sulla Salaria, i soccorsi a Colli del Tronto (video di Federica Capriotti)

Due vetture si sono scontrate frontalmente mentre un’altro mezzo si è ribaltato. Un impatto molto violento. Sul luogo personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi.

Traffico molto intenso, e rallentato, su quel tratto a causa del sinistro e dei vari interventi.

