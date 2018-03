Il bollettino medico dell’Ascoli che si prepara alla gara con lo Spezia: Lanni e Martinho. Buzzegoli ha lavorato in parte con la squadra, mentre Rosseti si è sottoposto a terapie. Differenziato per Bianchi.

ASCOLI PICENO – I bianconeri dopo l’importante vittoria contro la Ternana, sono tornati ad allenarsi, seduta mattutina al Picchio Village, Cosmi prepara i suoi per il prossimo match contro lo Spezia, in programma sabato alle 18 al Picco. Nel primo pomeriggio la squadra è scesa in campo per una seduta di lavoro a base di obiettivi metabolici, possessi e partite.

Tornano in gruppo Lanni e Martinho. Buzzegoli ha lavorato in parte con la squadra, mentre Rosseti si è sottoposto a terapie. Allenamento differenziato per Bianchi; Cherubin, che con la Ternana ha rimediato una contusione al polpaccio, si è sottoposto a cure e accertamenti.

Le notizie invece non sembrano essere positive per Gianluca Carpani, sostituito per infortunio nel corso della partita con la Ternana, il centrocampista ascolano ha eseguito gli esami strumentali al ginocchio sinistro che hanno evidenziato la sospetta rottura del crociato anteriore. Nei prossimi giorni Carpani sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti in base all’esito dei quali sarà possibile avere la diagnosi definitiva.

