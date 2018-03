ASCOLI PICENO -Saranno 4 le aziende della provincia di Ascoli Piceno che parteciperanno a MECSPE (Fiere di Parma, 22-24 marzo 2018), il più grande appuntamento dedicato all’industria manifatturiera 4.0 che quest’anno si presenta con oltre 2000 aziende espositrici suddivise in 12 saloni tematici, 28 unità dimostrative, 5 Piazze dell’Eccellenza,58 convegni e workshop e 110.000 mq di superficie espositiva.

Un’esperienza sempre più immersiva, che proporrà tutte le novità sul fronte della digitalizzazione e dell’innovazione, con nuove iniziative in ottica 4.0, volte a rendere ancora più sinergico e attivo il percorso di visitatori, aziende ed espositori e 12 Saloni tematici, per i quali si prevede una migliore suddivisione all’interno del quartiere fieristico, con la costruzione di un nuovo padiglione per permettere un’esplorazione più fluida e un maggiore orientamento.

A cominciare dalla “Fabbrica Digitale 4.0”, con 9 filiere e più di 50 partner, pronti a confrontarsi sui sistemi e sulle novità in materia di integrazione digitale che contribuiscono a progettare l’industria di domani, mostrando il ruolo determinante delle tecnologie abilitanti 4.0 nei diversi settori e contesti applicativi. Tra i temi al centro, connettività e strumenti per la piccola impresa, robotica collaborativa in un ambito di produzione parametrizzata e/o di piccoli lotti, sviluppo prodotto con metodica 4.0, simulazione di prodotti e processi, tracciabilità, manutenzione, additive manufacturing e logistica 4.0.

Tra le iniziative speciali rivolte alle materie plastiche, MECSPE presenterà “l’Arena dell’Economia Circolare 4.0”, un ciclo di incontri realizzato in collaborazione con la testataPlastix in occasione dei suoi 40 anni di attività in cui discutere di circular economy. Il tema del riutilizzo dei flussi di materiale, a cui le tecnologie abilitanti del 4.0 possono dare un importantissimo contributo anche in termini di innovazione, riprogettazione e armonizzazione dei cicli di produzione delle materie plastiche, verrà discusso grazie all’apporto di associazioni e aziende all’interno dell’Arena progettata dal designer e architetto Michele De Lucchi. All’interno dell’Arena sarà possibile apprendere in chiave 4.0 tutte le tecnologie a disposizione per una progettazione “circolare” che passi per le tecnologie di lavorazione, i materiali e il ciclo di vita del prodotto per giungere al riutilizzo dei materiali. Fuori dall’Arena, è inoltre prevista un’area dimostrativa con esposizione di prodotti e un percorso divulgativo.

Ma MECSPE è anche incontro e formazione: in occasione dell’inaugurazione della fiera, la mattina del 22 marzo, si terrà l’ultima tappa dei “Laboratori MECSPE Fabbrica Digitale, La via italiana per l’industria 4.0”, la roadmap promossa da Senaf iniziata nel 2017 con l’obiettivo di attraversare i territori strategici che stanno affrontando il percorso di adesione al Piano Nazionale Industria 4.0. Grazie alla testimonianza di imprenditori e opinion leader, è stato raccontato il processo di trasformazione in atto delle nuove fabbriche, che saranno lo snodo di questo imprescindibile cambiamento industriale, all’interno del quale la figura dell’uomo è essenziale. Nelle tappe precedenti (Vicenza, Bari, Parma, Modena, Brescia, Napoli) grazie alla testimonianza di imprenditori e opinion leader, è stato raccontato il processo di trasformazione in atto delle nuove fabbriche, che saranno lo snodo di questo imprescindibile cambiamento industriale. L’appuntamento del 22 marzo a Parma in occasione dell’apertura della fiera MECSPE ospiterà la tappa conclusiva di questo percorso con il focus dell’uomo al centro della fabbrica digitale. Al dibattito sarà affiancata la presentazione di dati nazionali dell’Osservatorio MECSPE, con le analisi congiunturali e previsionali delle PMI appartenenti al mondo del manifatturiero italiano.

IMPRESE/ENTI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PRESENTI A MECSPE 2018:

(l’elenco è aggiornato al 19 marzo 2018)

A.P.I. SRL ROTELLA FORTEK SRL SAN BENEDETTO DEL TRONTO BP DECOLLETAGE SRL SPINETOLI SANTA BARBARA SRL SPINETOLI

