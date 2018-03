Sarà la 20esima edizione, a testimonianza di come questa iniziativa abbia contributo in maniera importante a stimolare i giovani ad informarsi sul futuro universitario o lavorativo

ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli Piceno e l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, unitamente alla Provincia di Ascoli Piceno, al Consorzio Universitario Piceno e alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, anche quest’anno si impegnano nel riproporre l’iniziativa denominata “Going 2018”, rivolta agli studenti delle IV e V classi degli Istituti Superiori. Le giornate di Orientamento e di Formazione allo Studio e al Lavoro si svolgeranno giovedì 22 (inaugurazione ore 9) e venerdì 23 marzo presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri sito in via delle Torri. Sarà la 20esima edizione, a testimonianza di come questa iniziativa abbia contributo in maniera importante a stimolare i giovani ad informarsi sul futuro universitario o lavorativo. Saranno presenti: Università tra le più prestigiose d’Italia, aziende pubbliche e private del territorio, agenzie di lavoro interinale e Forze dell’Ordine che illustreranno ai ragazzi tutte le possibilità di studio e lavorative rivolte ai giovani.

“Siamo ancora più convinti e orgogliosi nel poter dare un’opportunità del genere agli studenti non solo ascolani, ma anche a quelli delle regioni limitrofe – spiega il sindaco di Ascoli Guido Castelli –.Visto l’ampio bacino d’utenza catturato da Going, verranno infatti coinvolti infatti 2mila studenti tra Marche, Abruzzo e Umbria, confidiamo che tale appuntamento possa far conoscere ulteriormente la nostra città, incentivando il turismo e creando un riscontro positivo dal punto di vista economico per tutte le attività cittadine. Queste giornate di Orientamento e Formazione meritavano di essere confermate nonostante tutte le vicissitudini che il nostro territorio ha dovuto subire”.

“Going consente ai nostri ragazzi di poter disporre di un ampio ventaglio di scelte per il loro futuro senza doversi spostare dalla città – sottolinea l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Massimiliano Brugni –. Inoltre, rappresenta un’occasione unica anche per i genitori che potranno rendersi conto delle realtà universitarie e lavorative del panorama nazionale, indirizzando i figli nella direzione più consona, in base alle loro aspirazioni. Una iniziativa dalla profonda valenza culturale e di prestigio per Ascoli”.

“Siamo lieti di festeggiare la XX edizione delle giornate di orientamento Going che ogni anno, sempre più, si conferma come un importante appuntamento per studenti, Università e rappresentanze del mondo del lavoro – dichiara il presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno Achille Buonfigli -. Sono 39 gli Atenei che giovedì e venerdì prenderanno parte alle giornate di orientamento, un numero che si è chiuso per limiti di spazio e che contribuisce a sottolineare il successo della manifestazione. Ai molti Atenei che confermano la loro consueta partecipazione se ne aggiungono di nuovi: per la prima volta il Politecnico di Bari, l’Università di Genova, l’Accademia di belle Arti di Urbino e l’Università degli Studi “Link Campus University” a cui si affiancano le nuove realtà telematiche quali l’Università Niccolò Cusano. Per il terzo anno la manifestazione ospita alcuni ITS marchigiani che con i loro percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma completano il panorama formativo creando le importanti figure professionali richieste dal mondo delle imprese”.

