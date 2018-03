Si terrà nella chiesa SS Annunziata a Patrignone di Montalto Marche. Presenti oltre al coro “Sancta Maria in Viminatu” (con il Direttore M° Marco Fazi), il coro “Sibilla Cai Macerata” di Macerata (con il Direttore M° Fabiano Pippa) e il coro “Angelo” di Villongo (Bergamo, con il Direttore M° Diego Vavassori)

MONTALTO MARCHE – Appuntamento culturale nel Piceno.

Il 7 aprile si svolgerà, in occasione della dodicesima rassegna di canti popolari, “Voci dalle colline”. Un’iniziativa a cura del Comune di Montalto, del coro “Sancta Maria in Viminatu” (Patrignone di Montalto Marche) e dell’associazione regionale Cori Marchigiani in collaborazione con la Bcc Picena.

Si terrà alle 21 nella chiesa SS Annunziata a Patrignone di Montalto Marche. Ingresso libero.

Presenti oltre al coro “Sancta Maria in Viminatu” (con il Direttore M° Marco Fazi), il coro “Sibilla Cai Macerata” di Macerata (con il Direttore M° Fabiano Pippa) e il coro “Angelo” di Villongo (Bergamo, con il Direttore M° Diego Vavassori).

Questo evento è un antipasto del prossimo appuntamento che si svolgerà a Cereda (Vicenza) dove il coro di Patrignone di Montalto Marche” sarà ospite del coro “Valle Fiorita” del Direttore M° Nicola Soldà.

Il coro “Sancta Maria in Viminatu” coglie l’occasione per congratularsi affettuosamente con il Direttore M° del “Crodaioli”, Bepi de Marzi, che il 2 giugno verrà insignito al Quirinale della carica di Commendatore al merito della Repubblica.

