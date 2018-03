ASCOLI PICENO – Arriva ad Ascoli Piceno il film “Il fenomeno della guarigione”: sabato 24 marzo alle 14 a Palazzo dei Capitani, Sala dei Savi, in piazza del Popolo.

Il documentario mostra come si é sviluppata negli anni l’ organizzazione voluta dallo stesso Gröning (Danzica 1906 – Parigi 1959 ). Di umili origini, nella Germania del dopoguerra, portò fra la sua gente ciò che egli aveva sperimentato in prima persona: la possibilità di vivere una vita serena, in armonia e salute attingendo ad una forza e energia divina e restando collegati attraverso pensieri, parole e azioni alla positività, al ‘bene’.

Grete Häusler, che aveva ricevuto la guarigione per tre malattie giudicate “incurabili”, raccolse l’eredità di Gröning e portò avanti la sua opera nel mondo, con lo scopo di far conoscere il suo insegnamento e la via spirituale da lui indicata per raggiungere il pieno e completo benessere psicofisico e l’armonia con l’ambiente circostante.

Le guarigioni per via spirituale continuarono e continuano tuttora a verificarsi, attestate da un ‘Gruppo medico scientifico specializzato’, che ha lo scopo di raccogliere ed esaminare le documentazioni sulle guarigioni di chi aveva seguito questa via.

L’insegnamento è libero da qualsiasi legame religioso o finanziario ed è accessibile a tutti. La durata del film è di circa 5 ore con due pause. L’ingresso é libero a offerta volontaria.

Organizza il Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Informazioni: 3394529031.

