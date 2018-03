Il personale sanitario del 118 ha portato la donna in ospedale, in ambulanza, per le cure mediche. Sul posto anche i Vigili del Fuoco

FERMO – Nella mattinata del 21 marzo si è verificato un incidente nel Fermano.

Vicino Ponzano di Fermo un’auto è finita fuori strada terminando la sua corsa nel fiume Ete. La conducente, una donna, ha perso il controllo del mezzo per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Forse a causa del manto stradale reso viscido dalle precipitazioni intense.

Il personale sanitario del 118 ha portato la donna in ospedale, in ambulanza, per le cure mediche. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

