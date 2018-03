MONTEGIORGIO – Altro incidente nel Fermano nella mattinata del 21 marzo.

Quasi in contemporanea con la vicenda di Ponzano di Fermo, un’auto è uscita fuori strada vicino a Montegiorgio per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Anche in questo caso, forse, il manto reso viscido dalla pioggia dovrebbe aver causato il sinistro.

All’interno una coppia che è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Sul luogo, per i rilievi, le Forze dell’Ordine.

