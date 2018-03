La delibera di Giunta si rivolge a tre categorie di assistiti: i ragazzi nell’età evolutiva da 0 a 14 anni, le persone in condizioni di vulnerabilità sanitaria e le persone in condizione di vulnerabilità sociale

ANCONA – I minori, i malati gravi, i disabili, i soggetti in condizioni di difficoltà economica, nelle Marche avranno cure odontoiatriche gratuite.

E’ quanto prevede il Programma regionale per l’assistenza odontoiatrica approvato dalla giunta su proposta del presidente della Regione Luca Ceriscioli, in applicazione del Decreto della Presidenza de Consiglio dei Ministri sui nuovi livelli essenziali di assistenza.

La delibera di Giunta si rivolge a tre categorie di assistiti: i ragazzi nell’età evolutiva da 0 a 14 anni, le persone in condizioni di vulnerabilità sanitaria e le persone in condizione di vulnerabilità sociale. Alla generalità degli assistiti viene, inoltre, garantito il trattamento delle urgenze odontoiatriche. Per quanto riguarda la prevenzione in età evolutiva (0-14 anni) i numerosi programmi già in essere in tema di corretta igiene, alimentazione e salute saranno integrati e potenziati grazie alla partecipazione dei Pediatri di libera scelta, che hanno condiviso con la Regione Marche un loro attivo coinvolgimento nella intercettazione dei problemi odontoiatrici dei minori, proponendo tempestivamente una visita odontoiatrica propedeutica alla definizione di un piano di trattamento.

Nella vulnerabilità sanitaria (e quindi nella fascia esente) rientrano, ad esempio, i trapiantati e i soggetti in attesa di trapianto, i malati oncologici sottoposti a radio e chemioterapia, i disabili, i soggetti affetti da HIV, da Sindrome di Down, le donne in stato di gravidanza, e altri. Tale elenco di assistiti, sulla base dell’esperienza maturata, sarà soggetto a rivalutazione ed aggiornamento. L’assistito, per poter accedere alle cure, dovrà essere in possesso o dell’attestato di esenzione in corso di validità o del modello di vulnerabilità sanitaria rilasciato dall’Ufficio Anagrafe Assistiti dell’Area Vasta di residenza.

Sono ricompresi nell’ambito della vulnerabilità sociale gli assistiti in condizione di svantaggio sociale ed economico, fattore questo che impedisce l’accesso alle cure odontoiatriche. L’assistito dovrà presentare, all’Ufficio Anagrafe Assistiti dell’Area Vasta territorialmente competente, la certificazione ISEE rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) abilitati, ai fini della consegna del modello di vulnerabilità sociale. Al fine di agevolare l’utenza, è stabilito che l’ASUR provveda alla sottoscrizione di specifiche convenzioni con i Laboratori odontotecnici per la fornitura di protesi a costi sociali. Per garantire omogeneamente su tutto il territorio regionale l’applicazione dei nuovi LEA è fondamentale che gli enti del sistema sanitario provvedano congiuntamente alla riorganizzazione del sistema delle cure odontoiatriche.

L’ASUR dovrà prevedere l’attivazione in ciascuna Area Vasta di centri di I livello per l’assistenza odontoiatrica ai pazienti che rientrino nei casi di erogabilità stabiliti. Centro regionale di II livello viene confermata l’Unità Operativa di Odontostomatologia chirurgica e speciale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte, 3 oggi)