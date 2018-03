“Pertanto chi venisse contattato in questi termini è invitato a diffidare e non far entrare nessuno in casa propria” afferma il primo cittadino Alessio Terrenzi

SANT’ELPIDIO A MARE – “Sono giunte segnalazioni di operatori che si recano al domicilio di famiglie elpidiensi dicendo di essere inviati dal Comune per fare delle proposte di nuovi allacci di energia elettrica o di cambio di gestore per utenze varie, il Comune NON INVIA nessuno a domicilio, tanto meno per offerte relative a contratti energia elettrica/gas o altro”.

Ad annunciare ciò, sui Social Network, è direttamente il sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi, dopo varie segnalazioni: “Pertanto chi venisse contattato in questi termini è invitato a diffidare e non far entrare nessuno in casa propria”.

