OFFIDA – Lo scorso 20 marzo si è riunita per la prima volta la Commissione Bilancio del Comune di Offida.

La commissione, lo ricordiamo, è nata nel 2017, a seguito di una richiesta da parte della minoranza e grazie al segnale di apertura e collaborazione che ha voluto dare, in tutta risposta, il gruppo di maggioranza “Offida Solidarietà e Democrazia”, assegnando anche la presidenza al consigliere di Officina Offida, Luciano Mariani.



In premessa c’è stata una condivisione rispetto a un generale cambio di atteggiamento reciproco da parte sia della minoranza che della maggioranza che si è concluso con la volontà di entrambe le rappresentanze di utilizzare l’ultimo anno di consiliatura per cercare convergenze su alcuni atti utili alla collettività.



Durante l’incontro, presieduto da Mariani, è stato visionato lo schema di bilancio, già approvato in giunta l’ 8 marzo e che verrà discusso nel prossimo Consiglio comunale del 29 marzo. L’Assessore al Bilancio, Roberto D’Angelo, ha illustrato tutte le future le scelte politiche e amministrative, generando interessanti confronti e momenti di discussione e la commissione si è espressa, infine, con parere positivo e unanime in merito alla chiarezza espositiva dell’assessore.



Sicuramente importante l’impostazione data dal Presidente Mariani ai fini di una analisi di merito sulle misure finanziarie e alle proposte, impostazione che ha stimolato i consiglieri commissari e la relazione dell’Assessore D’Angelo, che ne ha sottolineato la positività nell’approccio tecnico-amministrativo.

“Dall’incontro tra maggioranza e opposizione – ha commentato D’Angelo – è venuto fuori un dibattito serio, sereno e collaborativo che fa sicuramente bene alla crescita politica e amministrativa della città di Offida”.

“Sono molto soddisfatto dei lavori della Commissione Bilancio di martedì scorso – ha precisato Mariani – la chiarezza espositiva dell’Assessore D’Angelo ha permesso un’adeguata analisi del Bilancio preventivo 2018 e, al contempo, le opposizioni hanno potuto illustrare in modo costruttivo gli emendamenti proposti”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 13 volte, 13 oggi)