ASCOLI PICENO – Si è svolta, presso la “Sala assaggio oli” della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, la consegna degli attestati ai partecipanti al Corso per l’Idoneità all’Assaggio dell’Olio Vergine di Oliva, organizzato da Aprol Marche, in collaborazione con UnaProl, Coldiretti Ascoli/Fermo, Agea e Camera di Commercio di Ascoli Piceno.

Il corso, della durata complessiva di 35 ore, si è tenuto dal 9 e il 20 marzo ed ha visto la partecipazione di 15 futuri assaggiatori di olio.

“Sono già tre anni – ricorda il Presidente camerale Gino Sabatini – che abbiamo riattivato la Sala Assaggio degli Oli: lo riteniamo un tassello importante per il recupero di una cultura dell’olio di qualità, legato a doppio filo con la valorizzazione dell’oliva tenera ascolana, proprio per ospitare corsi utili a creare degli assaggiatori professionali. Il fatto che tra i corsisti, che hanno ricevuto gli attestati, vi siano giovani ragazzi avvalora l’idea che la strada della riscoperta delle tradizioni sia quella vincente”. “

Ringrazio il Presidente Sabatini – ha dichiarato Cristiano Contisciani, coordinatore del corso – per lo sforzo che fa ogni anno per valorizzare l’olio della nostra provincia. Siamo felici per l’entusiasmo dei giovani partecipanti che ci serve da stimolo per continuare”.

A partire dal 26 marzo, quattro lezioni per complessive 12 ore per diventare “Assaggiatori di olive da tavola”.

Per maggiori informazioni sul corso è possibile rivolgersi a: Cesare Travaglini (347.3853963) – Cristiano Contisciani (328.5966110) – info@aprolmarche.it.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte, 3 oggi)