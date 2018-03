Per quel che riguarda i servizi, anche quest’anno garantirà ai propri passeggeri un’audioguida in 8 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, russo e cinese) molto apprezzata

ASCOLI PICENO – Riparte il servizio del trenino turistico “Ascoli Explorer”, ad Ascoli, dopo la pausa invernale. Quello che ormai rappresenta un punto fermo per i visitatori della città e che costituisce anche un vero e proprio termometro sull’andamento turistico nel capoluogo piceno riprende le proprie corse da domani, sabato 24 marzo. E proprio a confermare l’apprezzamento dei turisti, già in passato diverse comitive avevano preventivamente chiesto conferma della presenza del trenino nello scegliere Ascoli come destinazione.

Nel dettaglio, “Ascoli Explorer” sarà attivo per questo week-end (sabato 24 e domenica 25 marzo), poi dal 29 marzo a fine maggio le corse sono previste dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19, ad eccezione della settimana dal 23 aprile al primo giugno quando il trenino sarà attivo mattino e sera. Infine, da giugno l’orario sarà tutti i giorni dalle 10 alle 19 e da metà luglio le corse si protrarranno fino alle 23. Confermato il percorso, con capolinea ed info-point in piazza Arringo, di fronte al Museo archeologico, dove le partenze sono previste ogni 30 minuti circa (la durata di ciascun tour).

Per quel che riguarda i servizi, anche quest’anno “Ascoli Explorer” garantirà ai propri passeggeri un’audioguida in 8 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, russo e cinese) molto apprezzata, con un commentario che racconta la storia delle città e illustra monumento per monumento tutti i punti principali raggiunti durante i tour del trenino. Altra particolarità molto gradita dai turisti è il tettino panoramico che consente di osservare anche i punti di attrazione storico-architettonica ad una certa altezza.

Il trenino Ascoli Explorer, è un mezzo a basso impatto ambientale, con motore di tipologia Euro 5 e, quindi, con una drastica riduzione dell’inquinamento sia dal punto di vista delle emissioni di scarico che per quanto riguarda il discorso acustico, essendo molto silenzioso, ed è stato studiato e autoprodotto dal Gruppo Giocamondo su un progetto esclusivo a marchio City Explorer. Per informazioni e prenotazioni gruppi si può telefonare al 3803887486, scrivere un’e-mail a info@city-explorer.it o andare sul sito di “Ascoli Explorer” (www.ascoliexplorer.it).

