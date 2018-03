E’ quanto spiega un’indagine Coldiretti/Ixè, in occasione della fiera del consumo consapevole “Fa la cosa giusta” a Milano, analizzando le nuove tendenze che si stanno imponendo sulle tavole degli italiani come la maggiore attenzione all’ambiente

ROMA – Più di 4 italiani su 10 acquistano prodotti alimentari equo solidali.

E’ quanto spiega un’indagine Coldiretti/Ixè, in occasione della fiera del consumo consapevole “Fa la cosa giusta” a Milano, analizzando le nuove tendenze che si stanno imponendo sulle tavole degli italiani come la maggiore attenzione all’ambiente e al valore sociale del cibo inteso non come semplice prodotto ma come vero e proprio custode di un patrimonio di relazioni umane e tradizioni familiari

