ASCOLI PICENO – Nella giornata di oggi, 23 marzo, hanno “debuttato” come membri della Camera ben tre deputati ascolani, e al Senato il sambenedettese Fede, ai quali il sindaco di Ascoli Guido Castelli ha rivolto un augurio ed un sincero in bocca al lupo.

Castelli ha affermato: “Ho inviato a Giorgia Latini, Roberto Cataldi e Rachele Silvestri un messaggio augurale per la loro prima giornata da parlamentari della Repubblica. La stessa cosa ho fatto con il Senatore Giorgio Fede (sambenedettese ma con radici materne di Mozzano). Auspico, anzi sono certo che gli eletti del nostro territorio daranno un contributo fattivo alla Città ed al Piceno – aggiunge il primo cittadino – L’apporto dei parlamentari può essere decisivo per un Sindaco e per i cittadini amministrati. I territori hanno un bisogno costante di informazioni, di supporti e, più in generale, di punti di riferimento in un ambito, come quello nazionale, in cui si assumono decisioni di grande rilievo per la comunità. Buon lavoro ai neo parlamentari”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 32 volte, 32 oggi)