ASCOLI PICENO – “Ad ognuno il diritto alla tutela”. Con questo slogan domani 24 marzo l’Inca, il Patronato della Cgil, insieme alle categorie della Cgil, sarà in oltre 150 piazze in giro per l’Italia, e in 4 piazze della Provincia: ad Ascoli in Corso Mazzini, angolo Viale Trieste, a San Benedetto in Viale Moretti (di fronte al Caffè Sciarra), ad Offida in Piazza del Popolo, a Pagliare in Piazza Kennedy , a partire dalle ore 10 e per tutta la mattinata, per far emergere l’intensa attività di assistenza individuale, che ogni anno assicura a milioni di cittadini e cittadine su materie previdenziali e socio assistenziali.

Roberta Carassai, Direttrice dell’Inca Ascoli Piceno: “Nella Provincia di Ascoli Piceno l’INCA tutela oltre 17 mila lavoratrici e lavoratori ogni anno, contribuisce ad aiutare tantissimi cittadini in materia di pensioni, immigrazione, welfare, assistenza personale, infortuni. Un lavoro enorme e fondamentale a disposizione dei cittadini”.

